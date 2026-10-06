Turista alemã resgatada ferida no trilho do Pico Ruivo

Uma turista alemã, de 70 anos, ficou ferida esta tarde na vereda entre o Pico do Areeiro e o Pico Ruivo, na sequência de uma queda da própria altura.

O alerta foi dado pelas 12h55, depois de a mulher ter sofrido uma queda que lhe terá provocado uma suspeita de fractura num membro inferior, impossibilitando-a de caminhar pelo próprio pé.

A turista encontrava-se a cerca de 20 minutos da Casa de Abrigo do Pico Ruivo. Para o local foram mobilizados nove operacionais dos Bombeiros Voluntários de Santana, apoiados por três veículos, que procederam ao socorro e transporte da mulher até à Achada do Teixeira.

A partir daquele ponto, a turista está a ser transportada de ambulância para as urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.