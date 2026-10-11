Flamengo, de Leonardo Jardim, vence e mantém Palmeiras, de Abel Ferreira, a um ponto

O Flamengo, do treinador madeirense Leonardo Jardim, manteve hoje a liderança do campeonato brasileiro de futebol, ao vencer o Fluminense, por 1-0, enquanto o Palmeiras, de Abel Ferreira, goleou o Corinthians, por 4-1, na 30.ª jornada.

No clássico 'carioca', disputado no Estádio do Maracanã, Jorge Carrascal marcou o único golo, aos 65 minutos, garantindo o triunfo do Flamengo, líder com 64 pontos, mais um do que o Palmeiras, segundo classificado, e 13 do que o Fluminense, terceiro.

Por seu lado, no dérbi paulista, o Palmeiras venceu o Corinthians por 4-1, no Nubank Parque, com golos de Alexander Barboza, aos 16 minutos, Agustín Giay, aos 45+1 e 51, e um autogolo de Matheus Bidu, aos 46. Gustavo Henrique marcou o golo de honra dos visitantes, aos 90+1, já depois de o encontro estar decidido.

O jogo marcou o regresso de Abel Ferreira ao banco do Palmeiras após cumprir três jogos de suspensão, na sequência da expulsão no empate com o Mirassol, por ter pontapeado um microfone.

O Corinthians, que disputou o primeiro jogo após a demissão de Fernando Diniz, continua próximo da zona de despromoção, com 32 pontos, os mesmos do Internacional, 17.º classificado e primeiro abaixo da zona de despromoção.

A equipa foi orientada interinamente por William Batista, enquanto aguarda a chegada do neerlandês Clarence Seedorf, anunciado hoje pelo clube.