Jato com seis pessoas desaparecido na costa de Massachusetts

Um jato com seis pessoas a bordo, que viajava para Boston, está desaparecido ao largo da costa de Nantucket, em Massachusetts, anunciou hoje a Guarda Costeira dos EUA.

"A aeronave viajava das Bermudas para Boston. A área de busca está localizada ao largo de Nantucket. A aeronave é um Gulfstream G100", lê-se numa nota da Guarda Costeira.

As autoridades mobilizaram recursos aéreos e terrestres para encontrar o jato, depois de o controlo de tráfego ter perdido o contacto com a aeronave.

Segundo o registo, este jato era utilizado como transporte médico pela empresa canadiana Latitude Air Ambulance.