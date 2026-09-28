Pelo menos oito mortos e 30 desaparecidos em inundações e deslizamentos em Myanmar

Pelo menos oito pessoas morreram e 30 estão desaparecidas na sequência de inundações e deslizamentos de terra que atingiram o sul de Myanmar, anunciaram hoje as equipas de resgate.

A região de Tanintharyi, no extremo sul de Myanmar, está a ser afetada por chuvas fortes desde sexta-feira, assim como a vizinha Tailândia.

"Recuperámos oito corpos. E entre 20 e 30 pessoas estão desaparecidas" disse Hein Htet, da Equipa de Administração Popular, em Launglon, na região de Tanintharyi

Entre as vítimas estarão três adolescentes que se tinham refugiado num mosteiro e foram arrastados por um deslizamento de terras que destruiu 18 edifícios.

"Ainda há pessoas e aldeias na zona de perigo", alertou Hein Htet.

As autoridades ainda não divulgaram um número oficial de mortos neste país onde se vive, paralelamente, uma guerra civil que dificulta operações de ajuda humanitária.

"Estamos sobrecarregados não só pela dimensão das inundações, mas também pela falta de recursos. Este é um desastre natural numa zona de conflito", acrescentou Hein Htet.

Algumas aldeias só são agora acessíveis a pé, disse o presidente de uma organização de voluntários de ajuda humanitária, Myo Min, à agência de notícias AFP.

Centenas de residentes procuraram refúgio em mosteiros depois de fugirem das suas casas, acrescentou.

"As equipas de resgate ainda não conseguem cobrir toda a área afetada", continuou.

Myanmar, um país com 51 milhões de habitantes, está entre os dez países mais vulneráveis às alterações climáticas, segundo a ONG alemã Germanwatch.

O país sofreu também uma forte redução da ajuda humanitária após a decisão do presidente norte-americano, Donald Trump, de cortar drasticamente o orçamento humanitário dos Estados Unidos.

Na vizinha Tailândia, Banguecoque declarou o estado de calamidade pública após inundações fortes no fim de semana.

Os cientistas alertam que a intensidade e a frequência dos eventos climáticos extremos aumentarão à medida que o planeta continuar a aquecer devido às emissões de combustíveis fósseis.