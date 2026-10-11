Polícia Marítima resgata 45 pessoas em operação na Grécia

A Polícia Marítima resgatou hoje 45 migrantes - 42 homens, duas mulheres e uma criança - que se encontravam a bordo de uma embarcação a cerca de 18 milhas náuticas (aproximadamente 10 quilómetros) a sudoeste da ilha de Gavdos, na Grécia.

Segundo a Autoridade Marítima Nacional, o resgate ocorreu no âmbito da missão "Joint Operation (JO) Greece 2026".

Em comunicado, a entidade portuguesa refere que, na sequência de um pedido de intervenção das autoridades gregas, foi intercetada uma embarcação, de onde se resgataram as 45 pessoas (incluindo uma grávida), que "se encontravam bem fisicamente, sem necessidade de assistência médica, tendo sido posteriormente transportadas para porto de Karave, onde aguardaram as autoridades competentes".

Também na sexta-feira e no sábado, a Polícia Marítima portuguesa resgatou um total de 145 pessoas ao largo da ilha de Gavdos.

No sábado, foram resgatados 43 homens, 40 de nacionalidade bangladeshiana e três de nacionalidade sudanesa, e na sexta-feira resgatou mais 102 migrantes (91 homens, 10 mulheres e uma criança) que se encontravam a bordo de duas embarcações, a cerca de 31 milhas náuticas a sul da ilha de Gavdos.

A Polícia Marítima encontra-se integrada na missão "Joint Operation (JO) Greece 2026", coordenada pela Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (Frontex), em apoio à Guarda Costeira helénica, contribuindo para a vigilância da fronteira marítima externa da União Europeia e para a resposta operacional a situações que coloquem em risco a vida humana no mar.