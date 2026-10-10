Homem mata oito pessoas na Pensilvânia e suicida-se ao ser cercado pela polícia
Um homem matou na sexta-feira oito pessoas, entre elas duas crianças, na localidade de Erie, no norte do estado norte-americano da Pensilvânia, suicidando-se em seguida, informou hoje a polícia local.
Segundo autoridades citadas pela cadeia televisiva Fox, o tiroteio ocorreu às 17:00 locais (22:00 em Portugal) e o homem acabou por disparar contra si próprio durante o confronto com as forças de segurança.
O homem matou primeiro duas mulheres que conversavam no exterior de uma casa e depois entrou na residência, assassinando mais seis pessoas no interior.
Não foram ainda divulgadas as motivações do crime.