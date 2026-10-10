Homem mata oito pessoas na Pensilvânia e suicida-se ao ser cercado pela polícia

Um homem matou na sexta-feira oito pessoas, entre elas duas crianças, na localidade de Erie, no norte do estado norte-americano da Pensilvânia, suicidando-se em seguida, informou hoje a polícia local.

Segundo autoridades citadas pela cadeia televisiva Fox, o tiroteio ocorreu às 17:00 locais (22:00 em Portugal) e o homem acabou por disparar contra si próprio durante o confronto com as forças de segurança.

BREAKING: A mass shooting in Erie, Pennsylvania has left multiple people dead, including two children. A local affiliate reports nine dead, but that number has not been independently confirmed. Witnesses say the suspect was seen firing a gun before going into a house Friday night. A SWAT team arrived and tried to get him to surrender, but more shots were heard from inside. Police say the suspect is dead from an apparent self-inflicted gunshot wound and there is no ongoing threat to the public. Officers called it one of the most heartbreaking scenes they have ever encountered. The victims haven't been identified, and there is no known motive yet. Pray for the families, the children, and the officers who walked into that house. — Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) October 10, 2026

O homem matou primeiro duas mulheres que conversavam no exterior de uma casa e depois entrou na residência, assassinando mais seis pessoas no interior.

Não foram ainda divulgadas as motivações do crime.