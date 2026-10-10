Polícia Marítima portuguesa resgata migrantes na Grécia

A Polícia Marítima portuguesa resgatou hoje 43 migrantes que se encontravam a bordo de uma embarcação a sul da ilha de Gavdos, na Grécia, no decorrer da missão "Joint Operation (JO) Greece 2026", revelou a força policial.

Segundo um comunicado da Polícia Marítima, na sequência de um pedido de intervenção das autoridades gregas, foi intercetada uma embarcação, de onde se resgataram 43 homens, 40 de nacionalidade bangladeshiana e três de nacionalidade sudanesa.

Os migrantes "encontravam bem fisicamente, sem necessidade de assistência médica", tendo sido posteriormente encaminhados para o porto de Karave, na ilha de Gavdos, onde aguardaram as autoridades competentes.

Já na sexta-feira, a Polícia Marítima resgatou 102 migrantes (91 homens, 10 mulheres e uma criança) que se encontravam a bordo de duas embarcações, a cerca de 31 milhas náuticas a sul da ilha de Gavdos.

Os migrantes foram posteriormente transportadas para a ilha de Creta por embarcações ao serviço da Guarda Costeira Grega.

A Polícia Marítima encontra-se integrada na missão "Joint Operation (JO) Greece 2026", coordenada pela Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (Frontex), em apoio à Guarda Costeira helénica, contribuindo para a vigilância da fronteira marítima externa da União Europeia e para a resposta operacional a situações que coloquem em risco a vida humana no mar.