Pelo menos 11 mortos em colisão entre autocarro e camião na Turquia

Pelo menos 11 pessoas morreram e 27 ficaram hoje feridas, na sequência do despiste de um autocarro de turismo após uma colisão com um camião, no oeste da Turquia, anunciaram as autoridades.

O acidente ocorreu perto do acesso a uma autoestrada, entre Bursa e a cidade costeira de Izmir, indicou o governo provincial de Manisa na rede social X, citado pela agência AFP.

"Neste acidente, 11 dos nossos concidadãos perderam a vida e 27 ficaram feridos", acrescentou.

O governador de Manisa, Vahdettin Özkan, precisou aos meios de comunicação social turcos que seguiam 34 passageiros a bordo do autocarro. Entre os 27 feridos, 16 encontram-se em estado crítico e dois correm risco de vida.

As equipas de socorro foram imediatamente enviadas para o local, indicou o ministro do Interior, Mustafa Ciftçi, na sua conta na rede social X.

"Estamos a acompanhar de perto a evolução da situação, em coordenação com todas as instituições envolvidas", garantiu.

Uma fotografia da agência DHA mostrava o autocarro tombado, com o para-brisas estilhaçado, sobre as barreiras de segurança.

Segundo vários meios de comunicação social, o camião era um veículo de assistência em estrada. As primeiras informações indicam que terá "invadido a faixa de rodagem contrária, provocando a colisão", segundo o jornal Hürriyet.