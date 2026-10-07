Pelo menos 11 mil sítios web de 'bets' derrubados pelo Governo brasileiro desde a proibição

O Governo brasileiro já derrubou 11,74 mil sítios web de plataformas de apostas desde a proibição desse tipo de jogo no Brasil em 25 de setembro, informou na terça-feira o ministro da Fazenda, Dario Durigan.

A declaração ocorreu no mesmo dia em que os sítios web e aplicações de 'bets' ficaram indisponíveis no Brasil, como parte do cronograma da Medida Provisória editada pelo Presidente brasileiro, Lula da Silva, a nove dias da primeira volta das eleições.

"Foi o primeiro dia em que a gente não tem autorização nenhuma para as bets operarem no País. Então, hoje [terça-feira] não tem nenhum site legalmente autorizado a operar no País", afirmou Durigan em conferência de imprensa em Brasília.

"Os 188 'sites' e endereços que tinham sido anteriormente habilitados estão fora do ar e nós seguimos fazendo o combate aos sites ilegais", completou.

O ministro da Fazenda disse ainda que foi identificado movimentação de até 650 milhões de reais por dia, cerca de 116,12 milhões de euros, e que agora este valor é praticamente nulo.

"Dinheiro da economia real que passa a ficar com as famílias, esse é um ganho", destacou ao explicar ainda que as "bets" tem até quarta-feira para de informar aos bancos os saldos individuais de cada apostador, com a finalidade de devolver o dinheiro às pessoas.

Durigan citou ainda que cerca de 1% dos apostadores, aproximadamente 200 mil pessoas, concentra, 80% do saldo ainda retido nas plataformas de apostas.

Cerca de 1,325 mil milhão de reais, cerca de 236,7 milhões de euros, dos apostadores continua depositado em contas das bets, anunciou Durigan.