Pelo menos quatro mortos e 14 feridos em ataque russo contra Kiev

Pelo menos quatro pessoas morreram e outras 12 ficaram feridas num ataque russo com drones contra os distritos de Obolon e Desnianskyi, na capital da Ucrânia, na última noite, disse hoje a polícia local.

Duas das vítimas morreram quando um drone russo caiu entre dois edifícios residenciais em Obolon.

O ataque deixou sete pessoas feridas, acrescentaram as autoridades policiais ucranianas.

Um outro drone russo atingiu uma casa em Desnianskyi, provocando a morte a duas mulheres, num ataque em que outras cinco pessoas ficaram feridas.

Kiev já tinha sido atacada pelas forças russas na quarta-feira, provocando a morte de duas pessoas.

Os ataques russos de quarta-feira fizeram pelo menos 28 mortos na Ucrânia.

The search-and-rescue operation in Pryluky following the Russian missile strike on the five-story apartment building has now been completed. Sadly, the death toll has risen to 22 people. Five of them were children. My condolences to all their families and loved ones. Fifty-four people were injured, including seven children. More than 500 emergency service professionals were involved at the site. I thank every one of them – 15 people have been rescued since yesterday, including a five-year-old child. And even after such a brutal attack, the Russians continued striking our regions. This morning, Russia hit an ordinary public transport stop in Kramatorsk with an aerial bomb. As of now, 12 people have been confirmed killed. In the evening, a strike on a residential building in Kyiv claimed two lives. My condolences to all the families and loved ones of the victims. Four more people were injured, including two children. In the Odesa region, a Russian drone attack damaged an animal shelter. Energy infrastructure was hit again. Overall, Russian strikes caused destruction in 10 regions. I am grateful to our partners who did not remain silent yesterday about these Russian crimes. But it is important that support in words take concrete form in new packages for Ukraine’s defense. Supplies of anti-ballistic capabilities, ammunition for our combat aircraft, and investments in interceptors – all of this is directly helping save lives every day. Important talks with our partners will take place today and tomorrow. We expect them to deliver concrete results to strengthen our defense. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 8, 2026

Por outro lado, a Ucrânia atacou na última noite um centro de dados da empresa tecnológica russa Yandex na região de Riazan.

Segundo a empresa russa, a situação no local está controlada e não se registaram vítimas.

Entretanto, o Ministério da Defesa russo anunciou que, durante a noite passada, as defesas antiaéreas intercetaram e destruíram 399 drones ucranianos sobre 20 regiões da Rússia, a península anexada da Crimeia e o Mar Negro.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 2014 anexando a Península da Crimeia e lançou uma ofensiva militar de grande escala contra todo o território ucraniano em fevereiro de 2022.