Pelo menos dois mortos em ataques ucranianos contra território da Rússia

Pelo menos duas pessoas morreram e 13 ficaram feridas na Rússia na sequência de ataques ucranianos com drones, disseram hoje as autoridades de Moscovo.

As mortes ocorreram na região fronteiriça de Belgorod onde outras quatro pessoas ficaram feridas em bombardeamentos que atingiram várias habitações.

Segundo autoridades locais, nove residentes da região de Kaluga, a menos de 200 quilómetros de Moscovo, ficaram feridos, cinco dos quais tiveram de ser hospitalizados, após um ataque com drones.

Entretanto, o governador da região russa de Tver, Vitali Koroliov, indicou que drones ucranianos provocaram um incêndio numa fábrica de indústria química localizada na cidade de Redkino.

No total, segundo o Ministério da Defesa russo, as defesas antiaéreas abateram 550 drones ucranianos na última noite e madrugada, em 20 regiões e na península anexada da Crimeia.

Um ataque russo, na quinta-feira, contra dois autocarros em Kramatorsk, no leste da Ucrânia, provocou pelo menos 30 mortos e 18 feridos.

"Não deixaremos este ataque sem resposta. A Rússia está a tentar destruir toda a vida no Donbass e o mundo deve responder, com uma resposta firme", assegurou Zelensky.

Ã Rússia invadiu a Ucrânia em 2014 anexando a Península da Crimeia e lançou uma ofensiva militar de grande escala contra todo o território ucraniano em fevereiro de 2022.