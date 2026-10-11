UGT-Madeira leva reivindicações ao congresso nacional

A UGT-Madeira participou no XV Congresso da UGT Portugal, que decorre na Figueira da Foz, levando ao debate nacional as reivindicações dos trabalhadores da Região, nomeadamente a valorização salarial, o reforço dos direitos laborais e a justiça social.

Numa publicação partilhada nas redes sociais, a estrutura regional informou que a delegação, liderada pela presidente, Leonilde Cassiano, integra representantes dos seus sindicatos. A publicação destaca também a intervenção da dirigente no congresso, onde apresentou as principais reivindicações da Região.

Sob o mote "Juntos por um Futuro Mais Justo", a UGT-Madeira defende a valorização dos salários e o reforço dos direitos dos trabalhadores, manifestando o propósito de continuar a representar os interesses laborais da Madeira no debate sindical nacional.

O congresso aprovou a Resolução Programática da UGT para 2026-2030, com 466 votos a favor, quatro abstenções e nenhum voto contra. Entre as prioridades definidas estão a valorização salarial, o reforço da negociação colectiva, o combate à precariedade laboral e a sustentabilidade da Segurança Social.

Programa para próximos quatro anos aprovado sem votos contra A UGT aprovou hoje a Resolução Programática para o próximo quadriénio, na qual assume a valorização salarial, o reforço do sindicalismo e a garantia da sustentabilidade da Segurança Social como prioridades.

A central sindical conta actualmente com cerca de 430 mil trabalhadores filiados, menos cinco mil do que em 2022, segundo dados divulgados pela UGT. O reforço da actividade sindical e a proximidade aos trabalhadores estão também entre os objectivos assumidos para o próximo quadriénio.