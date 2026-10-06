Tuna D’Elas leva espírito académico da Madeira a festival em Tomar

A Tuna D’Elas – Tuna Feminina da Universidade da Madeira participa no Festival de Tunas Femininas do Instituto Politécnico de Tomar. A convite das Cavaleiras de Sellium – Tuna Feminina do Instituto Politécnico de Tomar, marcará presença, como tuna a concurso, na VII edição do Sellium.

A noite de serenatas e o espectáculo principal realizam-se a 9 e 10 de Outubro, respectivamente, e contarão com a participação de mais duas tunas a concurso, noemadamente a AvenTUNA - Tuna Feminina da ESTG e a TAFUÉ - Tuna Académica Feminina da Universidade de Évora. Participa ainda como tuna extra-concurso a Tuna Templária de Tomar – Tuna Templária do Instituto Politécnico de Tomar.

Neste festival, que decorre em Tomar, a Tuna D’Elas apresenta-se com uma comitiva de 30 elementos, concorrendo aos prémios de Melhor Estandarte, Melhor Instrumental, Melhor Original, Melhor Pandeireta, Melhor Passacalles, Melhor Serenata, Melhor Solista, Tuna mais After, Tuna Mais Público e Tuna Mais Tuna.