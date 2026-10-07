Madeira em congresso nacional sobre investimento e parques empresariais

A empresa pública Madeira Parques Empresariais (MPE) vai participar no II Congresso da Associação Portuguesa de Parques Empresariais (APPE), que decorre nos dias 9 e 10 de Outubro, na Figueira da Foz, dedicado à capacitação dos territórios e à atração de investimento, informou esta quarta-feira a Secretaria Regional de Economia, que tutela o organismo.

A MPE será representada pelo presidente do Conselho de Administração, Gonçalo Pimenta, que intervirá na sessão de encerramento, na qualidade de presidente da Assembleia Geral da APPE, numa sessão que contará também com o presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, Pedro Santana Lopes.

A sessão de abertura será presidida pelo ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, e contará com a participação da presidente da direcção da APPE, Isabel Cardoso.

Programa do evento

Subordinado ao tema 'Capacitação e Resiliência dos Territórios para o Desenvolvimento Económico', o encontro realiza-se no Auditório Municipal da Figueira da Foz e reúne representantes da administração pública, autarquias, entidades gestoras de parques empresariais, empresas e especialistas.

O programa prevê o debate sobre o papel dos parques empresariais na competitividade territorial, os instrumentos de financiamento e captação de investimento e a adaptação das empresas e destas infraestruturas aos desafios das alterações climáticas.

Entre os temas em análise estão o contributo do PTRR - Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência, a atractividade dos territórios, o papel do Banco Português de Fomento e os planos ambientais enquanto factores de competitividade e desenvolvimento dos parques empresariais. Está igualmente prevista a apresentação de boas-práticas de gestão, valorização e desenvolvimento destas infraestruturas. Secretaria Regional de Economia

A MPE é uma das entidades fundadoras da APPE e assume a presidência da Assembleia Geral da associação, enquanto a aicep Global Parques assegura, desde a criação da organização, a presidência da direcção.