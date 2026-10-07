UMa leva ciência e inovação à Assembleia da República

A convite da presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, a Universidade da Madeira (UMa) participa na Semana da Região Autónoma da Madeira na Assembleia da República, integrada nas comemorações dos 50 anos da Autonomia, com uma mostra dedicada à ciência, investigação e inovação desenvolvidas na Região.

A iniciativa pretende "evidenciar o papel determinante que a UMa tem assumido no desenvolvimento da Madeira ao longo das últimas décadas, contribuindo para a qualificação de pessoas, a criação de conhecimento, a inovação e a crescente projeção nacional e internacional da Região", refere o estabelecimento de ensino superior em nota enviada à imprensa.

A mostra apresenta projectos de investigação, tecnologias, patentes e protótipos representativos de diferentes áreas científicas, "demonstrando a capacidade da UMa para produzir conhecimento com impacto económico, social e ambiental e para participar em redes e projetos de dimensão nacional e internacional".

No contexto dos 50 anos da Autonomia, esta presença assume também uma dimensão simbólica: uma Região é tanto mais autónoma quanto maior for a sua capacidade para gerar conhecimento, formar talento e encontrar soluções para os seus próprios desafios. UMa

Sob o mote 'Da Autonomia ao Conhecimento - Madeira 1976 → 2026 → 2076', a Universidade da Madeira "celebra o percurso realizado e reafirma a ciência, a inovação e a qualificação das novas gerações como pilares fundamentais para construir os próximos 50 anos da Região".

A comitiva da UMa é composta por 14 docentes e investigadores das diferentes áreas científicas, acompanhados pelo reitor, Sílvio Moreira Fernandes, e pelo vice-reitor para a Investigação, Inovação e internacionalização, José Câmara.



