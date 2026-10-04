IFCN no 10.º Congresso Florestal Nacional em Coimbra

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) participa no 10.º Congresso Florestal Nacional, que se realiza de 5 a 9 de Outubro no Instituto Politécnico de Coimbra, com o tema “Floresta, Pessoas e Território: Conexões Sustentáveis”.

A comitiva do IFCN é composta pelo presidente do Conselho Diretivo, Manuel Filipe, por Nuno Serralha, Roberto Abreu, e Natália Nunes.

O Congresso Florestal Nacional é realizado de quatro em quatro anos pela Sociedade Portuguesa de Ciências Florestais, e a edição anterioreve lugar precisamente no Funchal, em Outubro de 2022, tendo reunido cerca de 250 participantes e dado especial enfoque às especificidades da floresta madeirense.

A comitiva do IFCN apresentará quatro trabalhos técnico-científicos, que colocam a Madeira e o Porto Santo no centro do debate nacional sobre restauro florestal, fitossanidade e floresta urbana, incluindo a estreia do documentário sobre a História Florestal do Porto Santo, realizado por Francisco Manso e pelo professor Francisco Castro Rego.

O secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, sublinha a importância desta participação, destacando que “a presença do IFCN neste Congresso Florestal Nacional demonstra a capacidade da Madeira para contribuir ativamente para a reflexão e para a construção de respostas aos desafios que se colocam à floresta, não apenas no contexto regional, mas também à escala nacional”.