Modelo de IA supera os melhores jogadores de um popular jogo de estratégia

Um modelo de inteligência artificial (IA) desenvolvido por investigadores de várias universidades norte-americanas conseguiu superar os melhores jogadores humanos de um dos jogos de estratégia mais populares, o Stratego.

O modelo superou largamente os melhores jogadores e demonstrou grande eficácia noutros jogos semelhantes.

Além disso, ao contrário dos projetos anteriores, a plataforma destacou-se por ser extremamente eficiente e económica na sua fase de formação.

Para alcançar este resultado, os criadores combinaram algoritmos avançados com uma técnica inovadora de planeamento no momento da decisão, baseada em probabilidades.

Os investigadores envolvidos no desenvolvimento salientaram que, no futuro, esta tecnologia poderá ser aplicada em situações do mundo real tão complexas como as negociações comerciais, a cibersegurança e as manobras militares.

O trabalho contou com a participação de investigadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), da Universidade Carnegie Mellon, da Universidade de Nova Iorque e da Universidade de Stanford, e as conclusões foram publicadas na revista Nature.

O Stratego é um jogo para dois jogadores com informação imperfeita, no qual a identidade das peças do adversário permanece oculta, e é frequentemente utilizado como referência para testar as capacidades de raciocínio estratégico dos modelos mais potentes de inteligência artificial.

O sistema de IA obteve um desempenho superior ao dos modelos concorrentes mais avançados neste jogo e mostrou-se muito mais económico e menos exigente do ponto de vista computacional para o treino, segundo o resumo do trabalho divulgado pelo MIT.

O instituto destacou ainda que o modelo superou os melhores jogadores humanos noutros jogos de estratégia com regras e designs diferentes, demonstrando a sua capacidade de generalização para vários casos de utilização.

O mundo está repleto de problemas relacionados com a informação "imperfeita", constataram os investigadores, sublinhando que, nestas interações, algumas partes possuem informação que outras desconhecem.

Por exemplo, os operadores nos mercados financeiros podem não conhecer a lógica por detrás das transações de outros, enquanto as forças militares provavelmente não têm pleno conhecimento das posições inimigas.

Com informação oculta, as decisões tomadas pelas partes, bem como aquelas que decidem não tomar, estão entrelaçadas de tal forma que se torna extremamente difícil determinar os melhores passos a seguir.

O Stratego é frequentemente utilizado para modelar situações de informação imperfeita. Neste jogo de guerra de tabuleiro, que se assemelha ao xadrez militar, os jogadores posicionam 40 peças no seu lado do tabuleiro e depois movimentam-nas para capturar a bandeira do adversário, embora a identidade de todas as peças permaneça em segredo até colidirem, altura em que a peça de menor hierarquia é eliminada.

O número de configurações possíveis das peças, muito superior ao do xadrez, torna o Stratego extremamente difícil de ser jogado com mestria por um sistema de inteligência artificial.

Tentativas anteriores, como o 'DeepMind' da Google, baseavam-se em operações sofisticadas que exigiam grande capacidade computacional e eram dispendiosas; no entanto, estes modelos não foram suficientemente fortes para vencer os melhores jogadores humanos de Stratego.

Neste caso, os investigadores propuseram-se a desenvolver um sistema de IA completo capaz de alcançar um desempenho sobre-humano a um custo mais baixo, ao qual deram o nome de 'Ataraxos' (palavra grega utilizada para descrever alguém que não se inquieta ou está livre de ansiedade).

O modelo venceu o jogador mais forte do mundo neste jogo popular por uma larga margem e também estabeleceu um recorde contra os melhores jogadores humanos no campeonato mundial.