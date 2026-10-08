Jovens do Bloco apelam à mobilização popular no sábado

Os Jovens do Bloco de Esquerda Madeira apelam à participação da população na manifestação 'Não dá mais para viver assim', marcada para este sábado, 10 de Outubro, pelas 11 horas, em frente à Assembleia Legislativa da Madeira, no Funchal.

O protesto pretende chamar a atenção para o aumento do custo de vida e as dificuldades económicas enfrentadas pelas famílias. Nesse sentido, através de comunicado, a estrutura juvenil do partido aponta o preço da habitação, da alimentação, dos combustíveis e de outros bens essenciais como alguns dos principais factores que têm agravado as condições de vida da população, defendendo que chegou o momento de os cidadãos saírem à rua para fazer ouvir as suas reivindicações.

Apesar do apelo, os Jovens do Bloco sublinham a importância da manifestação manter um carácter apartidário e independente das estruturas políticas, permitindo reunir pessoas com diferentes sensibilidades em torno de preocupações comuns.

Para a organização, "esta mobilização deve também servir de alerta aos governos Regional e da República, demonstrando que as dificuldades sentidas pela população exigem respostas concretas".

A estrutura juvenil considera ainda "fundamental" que a Madeira se associe aos protestos previstos para várias cidades do País, defendendo que as especificidades da insularidade não podem ser esquecidas nas discussões sobre habitação, salários e custo de vida.