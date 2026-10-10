FC Porto procura o oitavo triunfo em oito jogos na casa do Marítimo

O campeão FC Porto procura manter hoje o percurso 100% vitorioso na edição 2026/27 da I Liga portuguesa de futebol, defrontando o promovido Marítimo, no Funchal, em encontro da oitava jornada.

Os 'dragões' somam por vitórias os sete jogos disputados, sendo que, na última ronda, em 20 de setembro, bateram em casa o Benfica, cedo reduzido a 10 unidades, por 3-1.

A formação comandada pelo italiano Francesco Farioli parte para o jogo nos Barreiros três pontos à frente do Sporting, que na sexta-feira venceu por 3-1 em Braga, e cinco face ao Benfica, anfitrião no domingo do Vitória de Guimarães.

Por seu lado, o Marítimo, que está no grupo dos décimos colocados, ao lado de Alverca e Moreirense, vai numa série de cinco encontros sem ganhar, depois de ter começado o campeonato com dois triunfos (1-0 ao Casa Pia e 2-1 em Famalicão).

Os outros dois jogos do dia arrancam às 20:30, com o sensacional Santa Clara, quarto, com 15 pontos, no reduto do Casa Pia, penúltimo, com quatro, e o Académico de Viseu, no grupo dos quintos, com 11, a receber o Estoril Praia, último, com dois.

A jornada prossegue no domingo, com três jogos, incluindo a receção do Benfica ao Vitória e a visita do Nacional ao Rio Ave, que estreia o técnico Vasco Seabra, 'roubado' ao Arouca, anfitrião do Estrela da Amadora com Vítor Severino ao 'leme'.

O fecho é na segunda-feira, dia em que o Famalicão joga em casa com o Alverca.

Programa da oitava jornada

- Sexta-feira, 09 out:

Moreirense - Gil Vicente, 18:45

Sporting de Braga - Sporting, 20:15

- Sábado, 10 out:

Casa Pia - Santa Clara, 15:30

Marítimo - FC Porto, 18:00

Académico de Viseu - Estoril Praia, 20:30

- Domingo, 11 out:

Rio Ave - Nacional, 15:30

Benfica - Vitória de Guimarães, 18:00

Arouca - Estrela da Amadora, 20:30

- Segunda-feira, 12 out:

Famalicão - Alverca, 20:15