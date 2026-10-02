Alverca vence Marítimo por 2-0 em jogo de preparação

O Alverca venceu hoje o Marítimo, por 2-0, num jogo particular entre emblemas da I Liga portuguesa de futebol, disputado à porta fechada no Complexo Desportivo dos ribatejanos.

O defesa-central espanhol e capitão dos ribatejanos, Sergi Gómez, fez o primeiro golo do Alverca, desviando com o pé direito um pontapé de canto cobrado pelo médio brasileiro Matheus França.

Perto do final da partida, o médio belga Cédric Nuozzi fez o segundo golo da formação orientada por Sérgio Ferreira, assistido por Vasco Moreira, fechando o triunfo do Alverca neste particular, dividido em três partes, com os 'insulares', aproveitando a paragem para as seleções nacionais.

O Alverca ocupa o 10.º lugar da tabela classificativa da I Liga, com oito pontos, e desloca-se na oitava jornada do campeonato ao terreno do Famalicão, enquanto o Marítimo é 11.º, também com oito pontos, e recebe o FC Porto na próxima ronda.