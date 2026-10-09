FC Porto recupera Martim Fernandes, Fofana e Gabri Veiga para o Marítimo

Os futebolistas Martim Fernandes, Seko Fofana e Gabri Veiga recuperaram dos respetivos problemas físicos e estão aptos para a visita do FC Porto ao Marítimo, no sábado, na oitava jornada da I Liga, informou hoje o clube.

Os três jogadores treinaram hoje sem limitações na sessão realizada no Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa, no Olival, onde os campeões nacionais concluíram a preparação para a deslocação à Madeira.

O avançado mexicano Santiago Giménez, que regressou recentemente da seleção mexicana, também integrou os trabalhos, depois de se ter juntado ao grupo na sessão vespertina.

No boletim clínico dos 'dragões' continuam João Costa e Nehuén Pérez, ambos em treino integrado condicionado, e Vasco Sousa, que realizou treino condicionado, enquanto Zaidu evoluiu para treino integrado condicionado.

O FC Porto, que viaja esta tarde para o Funchal, defronta o Marítimo no sábado, a partir das 18:00, em encontro da oitava jornada da I Liga portuguesa de futebol, sob arbitragem de João Gonçalves, da associação do Porto.