Kane bate recorde e Olise dá 'show' na goleada do Bayern Munique

O Bayern Munique goleou hoje o Union Berlim por 7-0, na Liga alemã de futebol, com Harry Kane a estabelecer um novo recorde com o 100.º golo em apenas 98 jogos, e Michael Olise a fazer 'hat-trick'.

Na partida de abertura da quarta jornada, foi Jamal Musiala a abrir o marcador, aos 18 minutos, com o 'matador' inglês Kane a marcar de penálti, aos 39, o seu golo 100 em 98 jogos na Bundesliga, batendo o anterior recorde de Dieter Müller, que remontava a 1970, quando o antigo avançado do Colónia precisou de 129 jogos para atingir a marca dos 100 tentos.

Pouco antes do intervalo, Olise, que tinha sofrido a falta que deu origem à grande penalidade que ofereceu o 'golo 100' a Kane, começou o seu espetáculo particular, marcado aos 43 o primeiro de três golos.

Aos 54, Olise serviu Kane para o 4-0, e o médio marroquino Ismael Saibari fez o quinto aos 70, antes de marcar dois golos de 'rajada', aos 73 e aos 76, fechando a contagem e fazendo o seu primeiro 'hat-trick' ao serviço dos bávaros.

Com esta vitória esmagadora, o Bayern Munique subiu provisoriamente ao topo da tabela classificativa, com 10 pontos, seguido pelo Friburgo e o Borussia Dortmund, os únicos clubes que somam três vitórias em três jogos disputados (e têm nove pontos), e que jogam ambos fora nesta ronda, frente ao Eintracht Frankfurt e ao Estugarda, respetivamente.