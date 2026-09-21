Nuno Maciel destaca importância do consumo de produtos regionais

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, na apresentação da Semana da Alimentação do Funchal, destacou a importância de reforçar entre os produtores e os consumidores, através da valorização da produção regional e da promoção de uma alimentação mais saudável e sustentável.

O governante destacou a importância de consumir produtos produzidos na Madeira, sobretudo numa região insular e ultraperiférica, considerando que a capacidade de produzir localmente contribui para a segurança, sustentabilidade e qualidade alimentar.

O secretário regional elogiou o trabalho desenvolvido pela Câmara do Funchal através da estratégia SEMEAR, destacando as iniciativas que aproximam os agricultores da comunidade e promovem a literacia alimentar, particularmente junto das gerações mais jovens.

"É importante que estas sensibilidades vão sendo desenvolvidas porque os autarcas, as câmaras e as juntas de freguesia são aquelas que conseguem chegar mais longe", referiu.

No final, felicitou a Câmara Municipal do Funchal pela realização de mais uma Semana da Alimentação e garantiu a disponibilidade dos serviços da Secretaria Regional da Agricultura para aprofundar a cooperação.

“Estamos motivados, disponíveis e muito interessados através dos nossos serviços, da Direcção Regional de Agricultura e direcção serviços que afirma a estratégia da marca Madeira, em realizar acções de cooperação entre quem produz, quem consume, transforma e quem vende".