Nuno Maciel destaca importância do consumo de produtos regionais
O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, na apresentação da Semana da Alimentação do Funchal, destacou a importância de reforçar entre os produtores e os consumidores, através da valorização da produção regional e da promoção de uma alimentação mais saudável e sustentável.
O governante destacou a importância de consumir produtos produzidos na Madeira, sobretudo numa região insular e ultraperiférica, considerando que a capacidade de produzir localmente contribui para a segurança, sustentabilidade e qualidade alimentar.
O secretário regional elogiou o trabalho desenvolvido pela Câmara do Funchal através da estratégia SEMEAR, destacando as iniciativas que aproximam os agricultores da comunidade e promovem a literacia alimentar, particularmente junto das gerações mais jovens.
"É importante que estas sensibilidades vão sendo desenvolvidas porque os autarcas, as câmaras e as juntas de freguesia são aquelas que conseguem chegar mais longe", referiu.
No final, felicitou a Câmara Municipal do Funchal pela realização de mais uma Semana da Alimentação e garantiu a disponibilidade dos serviços da Secretaria Regional da Agricultura para aprofundar a cooperação.
“Estamos motivados, disponíveis e muito interessados através dos nossos serviços, da Direcção Regional de Agricultura e direcção serviços que afirma a estratégia da marca Madeira, em realizar acções de cooperação entre quem produz, quem consume, transforma e quem vende".
Semana da Alimentação já chegou a 25 mil pessoas em três anos
Arranca hoje mais uma edição da iniciativa promovida pela autarquia do Funchal
Andreia Correia , 21 Setembro 2026 - 15:20