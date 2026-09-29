Turismo Centro de Portugal considera "murro no estômago" exclusão do Rali de Portugal do Mundial em 2027

O Turismo Centro de Portugal (TPC) lamentou hoje a exclusão do Rali de Portugal do calendário do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) em 2027, anunciada pelo Automóvel Club de Portugal (ACP), e exigiu explicações.

"É um murro no estômago. Esta é uma notícia profundamente negativa para Portugal e que não pode ser recebida com normalidade", considerou o presidente do TCP, Rui Ventura, salientando que a prova "é uma das grandes marcas internacionais do país, construída ao longo de décadas e reconhecida em todo o mundo".

O ACP anunciou que a decisão resultou de uma alteração efetuada pelo promotor do WRC na fase final de preparação do calendário de 2027, com o objetivo de assegurar uma maior diversidade geográfica e uma dimensão mais intercontinental ao campeonato.

O presidente do TCP sublinhou o impacto económico e turístico associado à realização da prova na região Centro, sobretudo na "promoção externa de Portugal, na economia dos territórios, na hotelaria, na restauração, no comércio e no emprego".

"São milhares de visitantes que acompanham a prova e milhões de pessoas em todo o mundo que conhecem Portugal através das imagens do rali", frisou Rui Ventura.

Para a região Centro, "esta notícia é particularmente difícil de aceitar, já que existia um trabalho em curso para reforçar a presença do rali no nosso território, com Viseu a assumir um papel relevante, criando uma oportunidade excecional de promoção internacional e de retorno económico para toda a região".

"É necessário perceber exatamente o que aconteceu. Como é possível que uma prova com este historial, esta notoriedade e este impacto fique de fora do calendário mundial? Que negociações foram realizadas? Que alternativas foram apresentadas? Que condições colocou o promotor? E, sobretudo, o que foi feito para defender até ao limite a presença de Portugal?", questionou Rui Ventura.

O presidente da TCP realçou que poucos eventos desportivos realizados no país apresentam uma capacidade comparável de projetar Portugal internacionalmente e de gerar retorno direto nos territórios por onde passam.

Para Rui Ventura, em 2027 Portugal não perde apenas uma prova de automóveis, mas sim economia, dormidas, promoção internacional e "uma das grandes marcas de Portugal no mundo".

O dirigente defendeu que o momento deve servir para esclarecer integralmente o processo e para preparar desde já o futuro da prova no calendário mundial, porque "uma marca internacional desta dimensão não pode entrar e sair do calendário como se nada estivesse em causa".

"Agora é tempo de explicações e, sobretudo, de garantir que esta ausência não se transforma numa perda definitiva. O Rali de Portugal tem um valor demasiado importante para o turismo, para os territórios e para a imagem internacional do país para que esta decisão seja encarada com resignação", sustentou.

Os calendários serão votados na próxima semana, em reunião do Conselho Mundial da Federação Internacional do Automóvel (FIA) e hoje seria o último dia para fechar o processo antes da votação.

O WRC Promoter GmbH, empresa promotora do campeonato, tem novos proprietários desde este ano. Trata-se do consórcio formado pela empresa francesa de tecnologia automóvel Cosmobilis Group e pelo grupo de investimento Park Square Capital, que assumiram os direitos comerciais do WRC e do Campeonato da Europa de Ralis (ERC).

O ACP revela ainda que, apesar de já haver data para o próximo ano, entre 13 e 16 de maio, "fruto de alterações feitas pelo promotor no último dia da preparação da próxima temporada do WRC, com o objetivo de a tornar geograficamente tão diversa e intercontinental quanto possível, o Vodafone Rally de Portugal foi uma das provas cuja calendarização foi afetada".