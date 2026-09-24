Monte bate máximo do ano com 34,3 ºC

O Monte bateu hoje o máximo de temperatura do ano na Madeira, com 34,3 ºC registados às 14h20, pouco depois do meio-dia solar.

O valor supera os 33,1 ºC registados nos Prazeres, anterior máximo de 2026, e estabelece um novo extremo de temperatura máxima na Região este ano.

O calor foi generalizado, com 13 das 20 estações meteorológicas do IPMA a atingirem ou ultrapassarem os 30 ºC até às 16 horas.

Além dos 34,3 ºC do Monte, destacaram-se os 33,1 ºC nos Prazeres, 33,0 ºC no Funchal/Observatório, 32,5 ºC na Cancela/SRPC, 32,0 ºC em Santana, 31,9 ºC na Ponta do Sol/Lugar de Baixo e 31,8 ºC em Santa Cruz/Aeroporto.

A Quinta Grande chegou aos 30,9 ºC, o Caniçal e o Porto Santo aos 30,5 ºC, o Santo da Serra aos 30,4 ºC e o Funchal/Lido aos 30,0 ºC.

No extremo oposto, o Chão do Areeiro registou 24,9 ºC, a temperatura máxima mais baixa de toda a rede do IPMA na Região.