 DNOTICIAS.PT
Madeira

Monte bate máximo do ano com 34,3 ºC

Temperatura foi registada às 14h20, num dia em que 13 das 20 estações do IPMA ultrapassaram os 30 graus

None
Foto Arquivo/ASPRESS

O Monte bateu hoje o máximo de temperatura do ano na Madeira, com 34,3 ºC registados às 14h20, pouco depois do meio-dia solar.

O valor supera os 33,1 ºC registados nos Prazeres, anterior máximo de 2026, e estabelece um novo extremo de temperatura máxima na Região este ano.

O calor foi generalizado, com 13 das 20 estações meteorológicas do IPMA a atingirem ou ultrapassarem os 30 ºC até às 16 horas.

Além dos 34,3 ºC do Monte, destacaram-se os 33,1 ºC nos Prazeres, 33,0 ºC no Funchal/Observatório, 32,5 ºC na Cancela/SRPC, 32,0 ºC em Santana, 31,9 ºC na Ponta do Sol/Lugar de Baixo e 31,8 ºC em Santa Cruz/Aeroporto.

A Quinta Grande chegou aos 30,9 ºC, o Caniçal e o Porto Santo aos 30,5 ºC, o Santo da Serra aos 30,4 ºC e o Funchal/Lido aos 30,0 ºC.

No extremo oposto, o Chão do Areeiro registou 24,9 ºC, a temperatura máxima mais baixa de toda a rede do IPMA na Região.

0
 Comentários