Semana da Alimentação já chegou a 25 mil pessoas em três anos

A Semana da Alimentação arranca esta segunda-feira, no Largo da Restauração, no Funchal, depois de, nas edições anteriores, ter chegado a cerca de 25 mil pessoas e promovido 472 acções, das quais 84 foram showcookings. A iniciativa do Município do Funchal regressa este ano com uma programação dedicada à alimentação saudável, sustentável e inclusiva, que se prolonga até sábado, dia 26 de Setembro.

Aos jornalistas, o presidente da Câmara do Funchal, Jorge Carvalho, refere que o objectivo passa passa por sensibilizar para a alimentação saudável.

A edição deste ano reúne um conjunto diversificado de actividades dirigidas à comunidade, incluindo acções educativas, palestras, showcookings e iniciativas de sensibilização para a alimentação e o bem-estar.

Às 16h00, um showcooking com o chef Gonçalo Bota, da Casa Velha do Palheiro, a par da actividade educativa ‘Plantas à mesa: descobrir e explorar’, dinamizada pela UMA-Isoplexis.

O programa conta ainda com um Espaço Saúde, que reúne 10 entidades, e com um Mercado Saudável e Sustentável, instalado na placa central, com a participação de 13 entidades.

Entre as novidades desta edição está uma horta sensorial, criada para proporcionar uma experiência de contacto com diferentes plantas e elementos associados à alimentação e à natureza.

A Semana da Alimentação termina no sábado com o Piquenique Semear, uma actividade de carácter intergeracional que pretende juntar diferentes gerações em torno da alimentação, da partilha e da sustentabilidade.