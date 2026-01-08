A revista Visão é um dos destaques deste diz 8 de Janeiro de 2026, trazendo na sua capa semanal um grande especial para os problemas que hoje nos são mais do que evidentes. Uma espécie de alerta. Nos outros jornais, não faltam notícias de destaque.

Na revista Visão:

- "Não fechem os olhos. Às mudanças na ordem mundial. À injustiça social. Ao problema da habitação. Aos valores da dignidade. À ditadura do algoritmo. À defesa da imprensa livre"

- "Os riscos e desafios a que devemos prestar atenção - enquanto ainda vamos a tempo"

- "Petróleo, poder e um pé na Amazónia. A estratégia de Trump para a Venezuela"

- "Exclusivo. Histórias inéditas do juiz Carlos Alexandre"

- "Volta a Portugal em 21 vinhos"

No Diário de Notícias:

- "Presidenciais. Seguro faz arruada em Lisboa sem mudar discurso para agradar candidatos à sua esquerda"

- "Bombeiros acusam INEM de mudar regras de triagem sem acordo prévio"

- "Sara Fernandes, responsável pelo Centro Operacional de Segurança Informática na AR. 'Equilibrar segurança e transparência no parlamento é essencial para garantir integridade democrática'"

- "Venezuela. Petróleo: dos barris que Trump diz que o regime venezuelano lhe vai dar ao navio russo apreendido"

- "Cão eletrocutado. Câmara de Lisboa descarta responsabilidade e atribui morte a 'facto imprevisível' causado por temporal"

- "Automóvel. Portugueses estão 'entre os mais dispostos a comprar elétricos chineses"

- "Tensão. Europa discute resposta aos EUA em caso de anexação da Gronelândia"

- "Ténis. Nuno Borges passa aos quartos-de-final em Hong Kong"

- "Cinema. Jim Jarmusch propõe uma nova psicologia"

No Correio da Manhã:

- "Escândalo na saúde. Morre no Seixal após 3 horas à espera de socorro. Homem de 78 anos perde a vida por falha do INEM"

- "Benfica 1 Sp. Braga 3. Guerreiros roubam final a Mourinho"

- "Sporting. Onda de lesões fragiliza leão"

- "FC Porto. Polaco sem medo é reforço do dragão"

- "Cientista 'serial killer' não se arrepende dos homicídios"

- "Na Nazaré. PJ investiga crime na morte de Maycon"

- "Reportagem. Gangs já controlam partes da Venezuela"

- "Lourosa. Mata namorado e enterra corpo no quintal"

- "Economia. 10 famílias mais ricas valem 25 mil milhões Euro"

No Público:

- "Bombeiros renovam ameaça de cobrar pela retenção de macas nos hospitais"

- "A ameaça dos EUA. Repressão aos dissidentes está a crescer na Venezuela"

- "Norte-americanos apreendem petroleiro de bandeira russa"

- "Hora de dizer não. A opinião de Augusto Santos Silva"

- "Presidenciais. Jorge Pinto vai até ao fim, Cotrim aposta tudo nos idosos"

- "'Não se pode dizer que Portugal é um país de corruptos'. Mouraz-Lopes, novo presidente da agência anticorrupção"

- "Agricultura. Acordo com o Mercosul mais próximo após reunião sectorial"

- "Dança. Vera Mantero regressa ao delírio dos anos 90, no CCB"

No Jornal de Notícias:

- "Norte mantém fundos europeus mas Alentejo vai perder 700 milhões"

- "Taça da Liga. Benfica 1-3 Braga. Final ao ritmo do vira minhoto"

- "FC Porto. Jovem reforço polaco 'sem medo' e de olho nos títulos"

- "Sondagem Pitagórica para o JN/TSF e TVI/CNN. Seguro e Ventura descolam com Mendes a recuperar"

- "Venezuela. Trump exige monopólio do petróleo e corte com China e Rússia. Americanos admitem uso de força militar para conquistar a Gronelândia"

- "Justiça. Ministra expulsa cabo da GNR corrompido por sucateiros"

- "Só há duas ambulâncias do INEM disponíveis para 340 mil pessoas"

- "Sintra. Centenas de empregos em risco com insolvência da Sicasal"

- "Porto. Moradores lutam pelos vasos que dão vida ao bairro"

No Negócios:

- "Vendas de casas sem licença de utilização podem ser anuladas"

- "PS tenta travar mudanças no código contributivo"

- "Zsolt Darvas, economista sénior do Bruegel: Bulgária tem 'pequenos ganhos' ao entrar no euro"

- "Uma adesão à justa após quase duas décadas na sala de espera"

- "Construtor burla 114 famílias em negócio com buraco de 27 milhões"

- "Acusação de insolvência culposa trava negociações entre TAP e Azul"

- "Habitação. Limite da garantia pública destinada a jovens prestes a ficar esgotado"

No O Jornal Económico:

- "Portela acaba em 12 anos: 'O tempo dos adiamentos acabou'"

- "EUA apreendem petroleiro russo e fazem subir tensão no Atlântico"

- "Choque fiscal na habitação custa menos de 300 milhões de euros"

- "Lideranças em mudança. Afonso Nascimento vai liderar a Finsolutia e gerir 55 mil milhões. José Azevedo Pereira vai ser o novo CEO do Banco Montepio"

- "Desemprego em mínimos e emprego em máximos"

- "Avenidas quer crescer 20% este ano com entregas"

- "Fed prepara-se para interromper corte dos juros"

- "Business Roundtable, BPF, Guedes de Sousa e Nogueira Leite antecipam 2026"

No Record:

- "Benfica 1-3 Sp. Braga. Mourinho à Zalasar. Uruguaio assiste, faz golão e arrasa águias"

- "Treinador rebenta plantel obrigado a pernoitar no Seixal. 'Quero que os jogadores não durmam como eu não vou dormir' [Mourinho]"

- "Rui Costa desiludido. 'É lamentável não estarmos cá no sábado'

- "Sporting. Enfermaria sem mãos a medir. Sete baixas certas com o Casa Pia"

- "FC Porto. 'Sou um jogador sem medo', Pietuszewski promete ir 'para cima dos adversários"

No O Jogo:

- "Taça da Liga. Benfica 1-3 Braga. Grande é o Minho. Guerreiros dominaram águias e defrontam Vitória na final de sábado"

- "Otamendi expulso, falha Dragão"

- "Mourinho: 'Eles não ganharam, nós é que perdemos'"

- "Vicens: 'Final com o Vitória é especial'"

- "Encarnados dormiram no Seixal"

- "V. Guimarães. Luís Pinto acertou contas num palco singular. Percurso do treinador inclui uma eliminação frente aos leões na Taça de Portugal"

- "FC Porto. Alto patrocínio. Bednarek e Kiwior ajudaram a convencer Oskar Pietuszewski. "'Sou um jogador que não tem medo'. Negócio fechado por 8+2 MEuro. Dragões bateram Atlético de Madrid e Bétis"

- "Sporting. Faye já não foge. Transferência do senegalês do Granada quase fechada"

- "Quaresma pára três semanas. Nos últimos três meses: oito lesões"

E no A Bola:

- "Taça da Liga. Benfica 1-3 SC Braga. Grande só o Braga. Guerreiros demasiado fortes contra águias 'desligadas' do bom futebol"

- "Otamendi expulso, falha visita ao Dragão na Taça de Portugal"

- "Zalazar: 'Estou muito orgulhoso dos meus companheiros'"

- "José Mourinho arrasa equipa: 'Não consigo dizer que o SC Braga mereceu ganhar. Tenho é de dizer que o Benfica mereceu perder"

- "Sporting. Alerta em Alvalade. Quaresma, Ioannidis, Quenda, Mangas, Pedro Gonçalves, Nuno Santos e Blopa lesionados. Hjulmand e Maxi Araújo castigados. Diomande na CAN"

- "Receção ao Casa Pia assinalará 15.ª linha defensiva da época"

- "Contrato de quatro temporadas e meia à espera de Faye"

- "FC Porto. 'Sou um jogador que não tem medo'. Pietuszewski, extremo polaco de 17 anos, apresenta-se. Custou Euro8 M mais possíveis Euro2 M por objetivos"