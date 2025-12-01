Governo lança novo vídeo da campanha “Amor não é Violência, é Liberdade”

O Governo Regional lançou, esta segunda-feira, o terceiro de quatro vídeos que compõem a campanha “Amor não é Violência, é Liberdade”, uma iniciativa de sensibilização e combate à violência doméstica, que conta com a participação de personalidades de reconhecido talento no panorama regional e nacional.

No âmbito da campanha lançada, a 17 de Novembro, pela Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, em parceria com o Instituto de Segurança Social da Madeira e as 20 entidades parceiras do III Plano Regional Contra a Violência Doméstica (2021-2025), o executivo regional tem divulgado, semanalmente, estes vídeos.

Depois dos NAPA e dos atletas madeirenses de elite – Madalena Costa, Bernardo Pereira e Susana Gomes – é a vez de alguns dos nomes mais destacados da música portuguesa abraçarem esta causa. Miguel Araújo, Beatriz Abrunhosa, Diogo Piçarra e a dupla Calema, composta pelos irmãos Filipe e Pedro Fradique Mendes Ferreira, protagonizam o terceiro vídeo, no qual tentam desconstruir a normalização de comportamentos que não podem ser tolerados nas relações de intimidade saudáveis:

Numa nota remetida às redacções, a secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude destaca o alcance intergeracional desta campanha, garantido através da participação de personalidades conhecidas do grande público.

“Este vosso pequeno grande gesto de contribuição e de amor pela causa do combate à violência doméstica é um contributo fundamental. Através do vosso talento e da ligação emocional que vos une aos mais jovens até aos menos jovens, conseguimos levar a mensagem ao grande público e, deste modo, quebramos barreiras e desconstruímos ciclos de violência”, sublinha Paula Margarido, dirigindo-se a Miguel Araújo, Beatriz Abrunhosa, Diogo Piçarra e aos irmãos ‘Calema’.

A tutela recorda, na mesma nota, que através do Plano Regional Contra a Violência Doméstica já foram implementadas 60 “medidas estruturantes” no combate a este flagelo, entre as quais destaca: o reforço das equipas multidisciplinares no terreno, a criação do Complemento Regional para Pessoas em Situação de Violência Doméstica e o alargamento da resposta de emergência à ilha do Porto Santo.

A Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude relembra ainda que estão disponíveis, a qualquer hora do dia ou da noite, linhas de apoio dedicadas à denúncia de comportamentos violentos.

Apoio disponível 24 horas por dia:

Se precisar de ajuda ou tiver conhecimento de alguma situação de violência doméstica, envie uma mensagem para a Linha SMS 3060 ou ligue 800 202 148. Esta linha é gratuita, funciona 7 dias por semana, 24 horas por dia

Pode também participar situações de violência doméstica à GNR, à PSP directamente no Portal Queixa Electrónica: