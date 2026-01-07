Nini Design Center quer continuar no Porto do Funchal por mais 18 anos com renda de 4 mil euros mais IVA

A sociedade Nini - Design Center, Lda. quer continuar a explorar o Forte de Nossa Senhora da Conceição, localizado no Porto do Funchal, por mais 18 anos, pretendendo pagar pelo imóvel o valor mensal de 4.100 euros mais IVA.

A APRAM – Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A. tornou ontem público, através de um edital publicado no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira, o pedido apresentado pelo Nini Design Center para continuar a explorar o Forte de Nossa Senhora da Conceição, um imóvel com forte valor patrimonial e turístico, com uma área total de implantação de 1.198 m², incluindo cerca de 802 m² de área útil, que actualmente alberga um restaurante e bar, bem como uma zona de exposições. A concessão abrange ainda um segundo edifício de apoio, com 80 m² de área bruta, situado junto à escarpa, destinado a balneários, arrecadação e equipamentos de apoio aos serviços a desenvolver no espaço.

De acordo com o edital, a sociedade requerente propõe pagar à APRAM uma contrapartida anual de 49.200 euros, acrescida de IVA à taxa legal em vigor, valor que será liquidado em prestações mensais. O montante proposto corresponde a cerca de 4.100 euros mensais mais IVA para a utilização de um conjunto de espaços de grande dimensão e localização privilegiada, em pleno molhe do Funchal.

No pedido de concessão, a sociedade compromete-se a realizar um conjunto de intervenções com vista à melhoria da infra-estrutura, nomeadamente a impermeabilização e melhoramento das áreas edificadas, a renovação de pavimentos, balneários e instalações sanitárias, a modernização da iluminação, das instalações eléctricas e dos sistemas de climatização, bem como a substituição do elevador entre o piso do bar e o do restaurante.

Nos termos legais, a APRAM convida agora outros eventuais interessados a apresentarem pedidos alternativos ou objecções à atribuição da concessão, no prazo de 30 dias úteis a contar da data da publicação do edital (6 de Janeiro de 2026). Caso surjam outras manifestações de interesse, será desencadeado um procedimento concursal, no qual a sociedade Nini– Design Center Lda. beneficiará do direito de preferência previsto na lei.

Em Abril de 2015, o DIÁRIO noticiava que o Forte de Nossa Senhora da Conceição, mais conhecido como Molhe da Pontinha, seria transformado num Design Center pela designer de interiores Nini Andrade Silva. Os mais de 1.500 m2 foram cedidos, na altura, por um período de cinco anos, com prorrogação prevista por mais cinco anos. O preço base da renda a concurso foi de 2.500 euros/mês. O espaço foi inaugurado a 16 de Novembro de 2015.

Hoje, no sítio oficial da internet do Design Center, Nini Andrade destaca que a infra-estrutura é uma "homenagem à Madeira, à sua cultura e ao mar que a molda".

Pensado por Nini Andrade Silva, este centro combina exposição, gastronomia e experiências sensoriais únicas. O Design Centre Nini Andrade Silva é um lugar de encontro e partilha dotado de serviços e valências espaciais únicas, tais como uma área de exposição permanente, loja, serviço de restauração e um restaurante. Além de documentar carreira e trabalho da designer, o Design Centre pretende, de uma forma activa e dinâmica, assumir-se como um hub e laboratório de ideias, bem como um centro de desenvolvimento e inovação onde todas as expressões e pensamentos artísticos se poderão encontrar. A exposição permanente existente, que é parte da colecção privada de Nini Andrade Silva, está na origem da criação do Design Centre, projecto cujo discurso expositivo permite explicar, de uma forma inaudita, a história e cultura da Madeira e a sua forte ligação à história do mar. https://ninidesigncentre.com/

