II Gala de Natal dos Profetas no centro de congressos do Porto Santo

A associação desportiva 'Os Profetas' está a realizar nesta sexta-feira, no auditório do Centro Cultural e de Congresso dos da ilha dourada a sua II Gala de Natal, um evento que faz o balanço das actividades que a Associação desenvolve, no Padel, Ténis, Ténis de Mesa e homenageia personalidades.

Leonardo Ferreira, presidente da coletividade, disse ao DIÁRIO que é com muita satisfação que realiza esta segunda gala, “acho que é um evento que tem tudo para continuar, pois realizamos a primeira gala no ano transacto e o feedback foi extremamente positivo, quer pelos pais, quer pelos jogadores e as pessoas que vieram assistir”, prometendo nesta segunda edição "realizar outra vez um bom espetáculo”.

É preciso mais apoio, mais campos e uma sede para colectividade

A associação Os Profetas já tem muitos atletas e diversas modalidades e isso acarreta mais sacrifícios e responsabilidade, mas também há que ter mais incentivos e mais infra-estruturas por parte das entidades.

Leonardo Ferreira disse que efectivamente “temos de sensibilizar as entidades para certas coisas, pois a colectividade está crescer a olhos vistos o que é positivo, pelo que é preciso mais e melhores infra-estruturas, nomeadamente, no campo sintético onde treinam as equipas de sub 11 e 12, onde urge realizar uma intervenção e no que respeita ao Padel, é preciso nos campos, pois aqueles que existem são poucos para realidade que temos, pois só no Padel temos mais de 100 atletas, fora aqueles atletas que não são federados e que praticam em outros clubes, logo os campos que existem atualmente são poucos."

Os Profetas no futebol estão com os escalões de sub 11 e 12, mas estão abertos em ter mais escalões, “nós desde o início estivemos receptivos a dinamizar mais o futebol, quer os atletas, quer os pais, querem outros projectos e nós respeitamos, mas de qualquer maneira, este clube serve para servir os jovens e as pessoas e nesse sentido estamos disponíveis outros escalões no futebol, assim queiram os atletas e os pais”, disse o presidente da coletividade.

A associação desportiva Os Profetas com 13 anos de existência, actualmente não tem uma sede, que muito precisava. Os dirigentes estão no “mercado” à procura, pois a coletividade tem muitos atletas e a burocracia como sempre é muita.