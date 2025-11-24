Madalena Costa, Bernardo Pereira e Susana Gomes na campanha 'Amor não é Violência, é Liberdade'

Madalena Costa, campeã do mundo de patinagem artística; Bernardo Pereira, campeão do mundo de canoagem; e Susana Gomes, vice-campeã do mundo dos 100 metros mariposa (categoria 45-49) são os protagonistas do segundo vídeo da campanha 'Amor não é Violência, é Liberdade', promovida pelo Governo Regional.

Trata-se de uma iniciativa de sensibilização e combate à violência doméstica, sendo que a segunda peça audiovisual é dedicada ao desporto regional. Foi desenvolvida pela Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude , em parceria com o Instituto de Segurança Social da Madeira e com as 20 entidades que integram a Rede Regional contra a Violência Doméstica. "A campanha dá agora mais um passo num trabalho contínuo de consciencialização social e reforço da prevenção", aponta nota à imprensa.