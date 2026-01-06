Será que o Funchal é a 7.ª cidade europeia com mais mulheres solteiras?

Nos dias anteriores ao Natal começou a circular nas redes sociais, sobretudo na plataforma X, uma publicação, originalmente em inglês mas traduzida em várias línguas, com a relação das “25 cidades europeias com mais mulheres solteiras”. A lista é liderada por Riga, capital da Letónia, surgindo a cidade do Porto no segundo lugar. O Funchal aparece no sétimo (7.º) lugar, com direito a uma pequena análise à sua situação, acompanhada de fotografia. Será que a capital madeirense se destaca tanto no ‘ranking’ europeu das solteironas?

Apesar da lista “25 cidades europeias com mais mulheres solteiras” ter sido muito partilhada na semana anterior ao Natal, a origem mais antiga do artigo parece ser o site ‘Insider Monkey’, que apresenta a lista com metodologia e dados baseados no rácio mulher-homem em cidades europeias. A data de publicação original é 2 de Junho de 2024 às 17:02 (hora do site), segundo os metadados da própria página. O artigo é assinado por Daniyal Jawaid e é ilustrado com a fotografia de duas mulheres jovens, que dão a ideia de estarem na idade casadoira.

Segundo se explica nesse artigo, a metodologia seguida para elaborar a lista das 25 cidades europeias com o maior número de mulheres solteiras foi baseada na proporcionalidade entre mulheres e homens nas diversas cidades. Partiu-se do princípio de que quanto maior essa proporcionalidade, maior o número de mulheres na cidade. Todas as cidades seleccionadas apresentaram uma percentagem de mulheres em relação a homens superior a 100%, o que significa que todas elas têm mais mulheres do que homens. Quanto maior essa percentagem, melhor a posição da cidade nessa lista. Utilizou-se ainda a população total das cidades como critério de desempate. Assim, se as cidades A e B tivessem a mesma percentagem, mas a cidade B tivesse uma população maior, ela ficaria numa posição superior na lista. Para os dados referentes à proporcionalidade entre mulheres e homens, recorreu-se ao site Kudacity, uma plataforma que compara dados de diferentes cidades.

Com base nestes critérios, o site ‘Insider Monkey’ concluiu que o Funchal ocupa o 7.º lugar na lista das 25 cidades europeias com o maior número de mulheres solteiras. Também está entre as 3 cidades portuguesas com o maior número de mulheres solteiras (depois de Porto e Lisboa).

Para verificar se esta conclusão é verdadeira, recorremos aos dados dos Censos 2021, a última grande operação de recolha de dados da população feita pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Este estudo recolhe inúmeras informações de caracterização da população, incluindo o sexo e o estado civil. A partir dos dados gerais, fizemos a selecção por concelhos, tendo como critério de ordenação da lista o rácio de mulheres solteiras em relação à população residente global.

Ora, segundo estas regras e a partir dos dados estatísticos oficiais, o Funchal aparece como a 18.ª cidade portuguesa com mais mulheres solteiras. Em concreto, no ano de 2021 a capital madeirense tinha 23.992 mulheres no estado civil de solteira, o que corresponde a 22,7 por cento da população global e a 42,4 por cento da população feminina. A lista é liderada pela Amadora, onde as mulheres solteiras correspondem a 26,2 por cento da população global e a 48,8 por cento da população feminina. Mesmo entre na Região Autónoma da Madeira há dois concelhos/cidades com maior percentagem de mulheres solteiras – Santa Cruz com 23,9 por cento e Câmara de Lobos.

A lista que resulta dos dados estatísticos do INE difere muito da que foi apresentada pelo site ‘Insider Monkey’ e depois partilhada nas redes sociais. E é possível perceber um dos motivos que podem estar na origem da disparidade de resultados. A citada lista das “25 cidades europeias com mais mulheres solteiras” limita-se a apurar a relação das cidades onde o número de mulheres é superior ao dos homens residentes e ordená-la por ordem decrescente de proporcionalidade. Parte do pressuposto de que quanto maior for a proporção de mulheres, maior a proporção de solteiras, ignorando outras variáveis (como o estado civil dos cidadãos) que podem colocar em crise tal metodologia. Aplicando apenas os critérios utilizados na análise do site ‘Insider Monkey’, uma população envelhecida e com maior peso de mulheres viúvas, como é o caso da actual realidade da Madeira, seria sempre retratada (erradamente) como uma população com elevada percentagem de solteironas.

Conclui-se, assim, que o Funchal não é a 7.ª cidade europeia com mais mulheres solteiras.