Madeira assinala Dia Nacional do Não Fumador com nova campanha de prevenção do tabagismo

A Direcção Regional da Saúde lançou esta sexta-feira, 28 de Novembro, a campanha 'Air UP: Escolhe aquilo que Respiras', uma iniciativa dedicada à prevenção do tabagismo e dirigida à população em geral, com especial foco nos jovens. Desenvolvida pela Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências, a campanha inclui um conjunto de actividades que serão promovidas ao longo do ano em parceria com várias entidades e instituições regionais.

A primeira acção contou com a colaboração da Associação de Jovens Madeirenses Conectados (AJMC) e foi ontem para o 'ar' com um curto vídeo de 30 segundos, em que uma jovem afirma que "fumar não é liberdade, é dependência".

A iniciativa pretende reforçar a literacia em saúde e sensibilizar para os riscos associados ao consumo de tabaco, incluindo as novas formas de utilização, tais como cigarros electrónicos e tabaco aquecido, que continuam a ganhar popularidade entre adolescentes e jovens adultos. A autoridade de saúde destaca que estes produtos tendem a ser percepcionados como menos nocivos, muitas vezes devido a estratégias de marketing assentes em aromas, dispositivos apelativos e mensagens que sugerem alternativas mais seguras.

A campanha recorre às redes sociais e a outras estratégias digitais, apontadas como fundamentais para chegar aos mais jovens e garantir uma comunicação contínua e acessível, promovendo comportamentos mais saudáveis.

O que é o Dia Nacional do Não Fumador

O lançamento da campanha ocorre no contexto do Dia Nacional do Não Fumador, assinalado a 17 de Novembro. A data foi instituída pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 35/84, de 11 de Junho, com o objectivo de valorizar a saúde pública, reconhecer quem escolhe não fumar e alertar a população para os impactos do consumo de tabaco.

A efeméride visa ainda sublinhar que deixar de fumar é uma das decisões mais eficazes para melhorar a saúde das pessoas fumadoras e de quem as rodeia, reforçando a necessidade de continuar a investir em ações de prevenção e sensibilização.