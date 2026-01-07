Quarteto de Cordas “Atlântico” apresenta tarde dedicada à música de câmara

A Orquestra Clássica da Madeira apresenta no próximo sábado, dia 10 de Janeiro, pelas 18 horas, um concerto dedicado à música de câmara, protagonizado pelo Quarteto de Cordas “Atlântico”.

O evento realiza-se na Capela do Hospício da Fundação Princesa Dona Maria Amélia, no Funchal, e integra a Temporada de Música de Câmara da Orquestra.

“É com júbilo e elevado sentido de responsabilidade que a Orquestra Clássica da Madeira apresenta, no início deste ano de 2026, mais um concerto, desta vez com o Quarteto de Cordas ‘Atlântico’”, afirma Norberto Gomes, director artístico da Orquestra, convidando o público a "passar um fim de tarde agradável com o belo repertório proposto pelo Quarteto”.

O programa inclui obras de Wolfgang Amadeus Mozart do período clássico e, do período moderno, composições de Ennio Morricone e Astor Piazzolla.

O Quarteto de Cordas “Atlântico”, criado no seio da Orquestra, é constituído por Natacha Guimarães e Joana Costa nos violinos, Marta Morera na viola d’arco e Jaime Dias no violoncelo.

A formação foi criada com o propósito de interpretar o vasto repertório escrito para quarteto de cordas ao longo dos últimos 300 anos da história da música, apresentando-se com mobilidade e adaptabilidade em diversas situações artísticas.

A Orquestra Clássica da Madeira, prestes a completar 62 anos de actividade, destaca a parceria com a Fundação Princesa Dona Maria Amélia, valorizando o papel histórico e social da instituição na Região. A fundação, criada em 23 de Março de 1877 por decisão da Coroa Sueca, teve como objectivo preservar o legado do Hospício da Princesa Dona Maria Amélia, instituição fundada em 1853 para tratamento de doentes pulmonares, legado da Imperatriz D. Amélia de Leuchtenberg à sua filha, a Princesa D. Maria Amélia.

Os bilhetes têm o custo de 20 euros, com descontos para jovens e crianças. Os alunos do Conservatório, assim como 12 utentes do Lar da Fundação, terão entrada gratuita. Podem ser adquiridos na loja Gaudeamus, na Rua dos Ferreiros, junto à Igreja de São João Evangelista, ou no dia do concerto, a partir das 17h, à entrada do Hospício.