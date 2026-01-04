Mega Bolo-Rei de 265 quilos em Câmara de Lobos

A empresa Panidoce foi a responsável pela confecção do Mega Bolo-Rei apresentado este fim-de-semana em Câmara de Lobos, uma peça com cerca de 265 quilos de peso e 180 metros de comprimento, que voltou a marcar as celebrações festivas no concelho e a mobilizar dezenas de pessoas em torno de uma iniciativa de forte cariz comunitário.

Em declarações, o empresário responsável explicou que estiveram envolvidas cerca de 20 pessoas em todo o processo, desde os padeiros à equipa de decoração, logística, transporte, montagem e distribuição do bolo ao público. “Foi um trabalho de equipa muito grande, com pessoas da produção, da expedição e também da distribuição, além de quem esteve a enfeitar o bolo”, referiu.

Segundo explicou, trata-se de uma receita já utilizada há algum tempo pela empresa, respeitando os ingredientes tradicionais do bolo-rei, nomeadamente as frutas cristalizadas habituais. Embora a quantidade de farinha seja ligeiramente inferior ao habitual, o peso final é fortemente influenciado pela incorporação da fruta, que contribui de forma significativa para o volume e consistência do bolo.

No total, o processo demorou cerca de 20 horas, somando as fases de preparação, cozedura, decoração, transporte e montagem no local. O empresário destacou ainda o apoio prestado por elementos da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, sublinhando que essa colaboração foi determinante para que tudo decorresse “em tempo recorde”.

“Com muita ajuda também das pessoas da Câmara de Lobos conseguimos fazer tudo de forma rápida e organizada. O resultado foi muito positivo, com as pessoas a gostarem e a participarem”, afirmou, recordando que este foi já o segundo ano consecutivo em que a Panidoce participa na iniciativa do Mega Bolo-Rei no concelho.

Para a empresa, esta época assume também um significado especial. “Acabamos de sair do Natal e do fim do ano, é uma altura que apela muito à união da equipa. Muitas pessoas vieram ajudar voluntariamente, o que para nós é uma grande satisfação”, salientou.

Além do espírito de união interna, o empresário reconheceu que a participação no evento representa também uma forma de dar visibilidade à empresa, reforçando a ligação à comunidade e valorizando o trabalho desenvolvido ao longo do ano. “É gratificante ver o reconhecimento das pessoas e perceber que o esforço valeu a pena”, concluiu.