“Que o Mundial 2026 seja dedicado a Cristiano Ronaldo”

Frank Leboeuf acredita que o Mundial 2026 pode — e deve — ser especial para Cristiano Ronaldo. O antigo internacional francês, campeão do mundo em 1998, assumiu a esperança de ver a próxima edição da prova máxima do futebol mundial “dedicada” ao capitão de Portugal, sublinhando a importância que a conquista teria para o legado do português… sobretudo depois de Lionel Messi já ter levantado o troféu.

Em declarações à GOAL, Leboeuf comentou as recentes palavras de Ronaldo, que afirmou não precisar de um Mundial para validar a sua carreira, mas deixou claro que esse título faria, ainda assim, toda a diferença: “Ele não está a mentir, porque aquilo que já alcançou é fantástico, mas Ronaldo e Messi — de todos os títulos — viveram uma corrida entre os dois pela Bola de Ouro. Tornou-se uma questão constante: preferes Messi ou Ronaldo? Durante mais de uma década foi sempre assim.”

“Esses jogadores já ganharam grandes títulos, mas é verdade que um Campeonato do Mundo faz a diferença. Já critiquei Ronaldo algumas vezes e fui atacado pelos seus fãs. Há quem diga: ‘O que é que tu conquistaste na vida?’ E eu respondo: ‘Ganhei o Mundial, ele não’. É a resposta fácil! Claro que ele fez muito melhor do que eu, é um jogador fantástico, mas ganhar um Mundial faz a diferença — mesmo que sejas o Frank Leboeuf, e ainda mais se fores o Ronaldo depois de o Messi já o ter ganho”, considerou.

O antigo defesa traçou um paralelismo directo com o Qatar 2022, considerando que essa edição foi marcada pela consagração de Messi, e deixou um desejo claro para o futuro. “Foi como se o Mundial 2022 tivesse sido dedicado ao Messi. Espero mesmo que o de 2026 seja dedicado ao Cristiano Ronaldo. Seria fantástico para ele conquistar um Mundial, e também para Portugal. Portugal tem uma equipa fantástica, por isso é possível.”