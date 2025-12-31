Mau tempo leva ao encerramento de vias e acessos em Câmara de Lobos

O presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Celso Bettencourt, informa a população, através de uma nota emitida pela autarquia, que com base em informação divulgada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), prevê-se o agravamento das condições meteorológicas entre os dias 31 de Dezembro e 1 de Janeiro, devido à passagem de uma superfície frontal associada ao centro depressionário FRANCIS.

Como já noticiado, estão previstas situações de precipitação intensa, vento moderado a forte e agitação marítima, o que levou à adopção de medidas preventivas com o objectivo de garantir a segurança de pessoas e bens.

Entre essas medidas encontra-se o encerramento à circulação automóvel e pedonal da Estrada da Boca dos Namorados, da Estrada da Corrida a norte do entroncamento com o Caminho do Poço da Corrida e da Estrada José Avelino, na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos.

Será igualmente encerrado o acesso à orla costeira e às respetivas infraestruturas, nomeadamente o acesso à Praia do Vigário, ao Cais de Câmara de Lobos, ao Complexo Balnear das Salinas e à promenade desde a foz da Ribeira dos Socorridos até ao Caminho da Trincheira.

Os encerramentos manter-se-ão em vigor enquanto persistirem as actuais condições meteorológicas adversas, sendo a reabertura condicionada aos avisos emitidos pelo IPMA, às recomendações da Capitania do Porto do Funchal e à avaliação de risco realizada pelo Serviço Municipal de Proteção Civil.

No comunicado divulgado nas redes sociais, a Junta de Freguesia do Jardim da Serra apela ao bom senso e à compreensão de toda a população, reforçando a importância do cumprimento das orientações das autoridades, lembrando que "a prevenção começa em cada um de nós."