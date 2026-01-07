UMa capacitada para formar os melhores engenheiros

Decorreu hoje na sede da Ordem dos Engenheiros da Madeira a cerimónia de entrega de prémios de mérito a seis jovens licenciados e mestrados da Universidade da Madeira (UMa), uma profissão de enrome responsabilidade em várias áreas e transversal à sociedade. Com apenas alguns cursos na UMa, o reitor garante que quem sai da formação académica tem capacidade para exercer a actividade, ideia de Sílvio Fernandes, também corroborada pela presidente da Ordem na Regiao, Beatriz Jardim.

Na cerimónia, a engenheira salientou que nos 40 anos de actividade na RAM, a Ordem engloba 17 especialidades, sendo que têm 7 colégios constituídos, o que significa que há pelo menos 20 profissionais de cada uma dessas especialidades inscritos na Ordem, aproveitando para apelar para que os profissionais se inscrevam como forma de certificar a sua formação. Reconheceu que há quem ainda exerça sem estar inscrito.

Sílvio Fernandes reconheceu a cooperação positiva entre a escola e ordem profissional, pelo reconhecimento que dá à formação dada pela UMa, reconhecendo ainda que há uma necessidade premente de engenheiros e que, com excepção da engenharia informática, todas as outras carecem de novos profissionais. "Há uma necessidade imensa do mercado de todas emgenharias", frisou.

Questionado sobre a necessidade de fixação dos jovens no mercado de trabalho na Região, em detrimento de ver a fuga dos mesmos para o estrangeiro, o Reitor disse que é um "problema de cultura", acreditando que a qualidade formativa da Universidade da Madeira é igual às de fora, acrescentando que após a formação muitas dessas formações permitem aos jovens ficarem cá e com melhor qualidade de vida.

Beatriz Jardim, por seu turno, realça que os prémios são dados aos melhores alunos com medias de fim de curso superiores a 16, já depois de terem sido premiados os melhores alunos que entraram nos cursoa de engenharia da UMa. "No futuro vamos ter mais prémios a atribuir, uma.vez que a UMa abriu este ano novos cursos de engenharia", salientou, dando conta que as áreas que mais carecem de profissionais são engenharia civil, engenharia electrotécnica e engenharia mecânica, esta que não é dada na UMa, são algumas das áreas clássicas.