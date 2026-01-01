Formar polícias para a realidade, não para o espetáculo

Não era minha intenção começar o ano de 2026 a falar de problemas. Pretendia escrever sobre perspetivas e desafios positivos para o futuro da instituição. Contudo, a realidade impôs-se e não tive outra alternativa senão abordar um tema que voltou a dominar o debate público.

Confesso que tive dúvidas sobre o que escrever. Podia falar de um caso de violência doméstica, real e grave, em que um bombeiro foi filmado a agredir a esposa na presença do filho de ambos e em que, apesar da gravidade dos factos, o processo acabou suspenso porque a vítima decidiu perdoar o agressor. Ou podia falar das cenas de boxe ocorridas na Escola Prática de Polícia (EPP), amplificadas até à exaustão pelas redes sociais e pelos órgãos de comunicação social. Optei por estas últimas porque, num país onde crimes verdadeiramente graves continuam muitas vezes à espera de respostas firmes, preferiu-se apontar o dedo, julgar e quase condenar jovens formandos, transformando um episódio interno num espetáculo mediático.

As imagens que circularam, mostrando cenas de boxe entre formandos do curso de Agentes na EPP, dominaram o debate público durante dias. Perante esta exposição, considero essencial apelar à ponderação, ao equilíbrio e ao bom senso por parte da Direção da EPP e da Direção Nacional na condução dos respetivos processos disciplinares.

Importa esclarecer algo que muitos comentadores ignoram: a EPP tem um regulamento interno próprio, exigente e muito particular no que respeita ao comportamento dos seus formandos. Existem linhas vermelhas-claras, conhecidas por todos, e quando são ultrapassadas, a instituição sabe, e deve agir com firmeza.

Ainda assim, neste caso concreto, o meu maior repúdio dirige-se a quem filmou e divulgou o vídeo. Ou quem o fez não pertence verdadeiramente ao grupo, ou estamos perante uma conflitualidade interna entre turmas, típica de quem prefere a exposição pública à resolução interna dos problemas. Em qualquer dos casos, trata-se de um comportamento reprovável.

Sejamos claros: o que está aqui em causa é uma luta fora do horário das aulas e da formação, em ambiente de caserna. Não estamos a falar de apostas com dinheiro, consumo de álcool, bullying, humilhações sistemáticas ou violência gratuita. Falamos de dois opositores, ambos com luvas, num combate que considero justo, sem relatos de brutalidade excessiva nem consequências graves.

Muito mais grave seria se estivéssemos perante práticas degradantes, violência dirigida a formandos mais frágeis ou comportamentos criminosos. Não é o caso.

Defendo, sem rodeios, polícias preparados para a realidade da rua e não polícias para o espetáculo das redes sociais. Prefiro polícias firmes quando necessário, mas com cabeça, discernimento e controlo, do que polícias-cabide a desfilar fardas sem autoridade. Prefiro polícias capazes de controlar agressores a continuar a assistir, como infelizmente tem acontecido, a polícias agredidos em serviço.

Convém recordar que as agressões a polícias estão a aumentar e que muitos profissionais ficam incapacitados para o serviço, afastados da sua atividade, sem direito a indemnizações justas ou apoio adequado.

Quando entrei na PSP, não havia telemóveis. Depois das aulas, treinávamos, estudávamos, jogávamos ou convivíamos. Ocasionalmente, fazíamos algumas lutas entre colegas, enquadradas em treino de defesa pessoal ou de judo, sempre sem exageros nem brutalidades. Ninguém morreu. Pelo contrário, essa vivência ajudou-nos a preparar para a realidade da vida policial.

É por isso que, como profissional da PSP e dirigente sindical, deixo um apelo direto ao Senhor Diretor da EPP: pondere bem. Estamos a falar de jovens, alguns com apenas 18 anos, longe de casa, sob enorme pressão, a frequentar um curso intensivo e exigente. É na formação que se ganham valores, se constrói o espírito de sacrifício e nasce o espírito de corpo.

Naturalmente, esta situação não pode passar em claro. Deve existir resposta disciplinar, mas uma resposta pedagógica e proporcional. Uma admoestação, um castigo educativo, como acontecia no passado, quando se aprendia com o erro sem destruir carreiras antes de começarem.

Punir, sim. Condenar publicamente e arruinar futuros profissionais, não. Porque a PSP precisa de polícias preparados para a realidade da rua, e essa realidade não se faz de likes, mas de coragem, resistência e carácter.