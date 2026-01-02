Curta 'Echoes of the Past' vence 'Melhor Documentário' em festival internacional

'Echoes of the Past', a curta-metragem documental internacionalmente premiada da realizadora e argumentista Ava Ferrera, venceu o prémio de 'Melhor Documentário' no Casablanca Independent Film Festival, na Índia, assinalando o quinto prémio internacional do filme. Esta distinção surge na sequência do Prémio de 'Melhor Cinematografia 'e da nomeação para 'Melhor Curta-Metragem Documental' nos Berlin Short Film Awards, alargando ainda mais a presença internacional do filme na Europa, Ásia e Estados Unidos.

Com esta nova distinção em Casablanca, 'Echoes of the Past' soma agora cinco prémios internacionais e nove nomeações de grande relevo em quatro continentes.

“'Echoes of the Past' destacou-se nos Berlin Short Film Awards pela sua linguagem visual marcante e pelo seu profundo sentido de memória cultural. A cinematografia de Ava Ferrera combina paisagens naturais amplas com momentos íntimos e tácteis, criando um filme que é simultaneamente intemporal e profundamente contemporâneo. Tivemos orgulho em reconhecer uma obra que capta a tradição com tamanha elegância e clareza emocional", referiu o júri dos Berlin Short Film Awards.

Nos Berlin Short Film Awards, o filme destacou-se junto do júri pela sua precisão formal, coesão visual e exploração sensível do património. "É uma obra onde a cinematografia se torna um veículo de preservação cultural, executada com nuance e profundidade", lê-se ainda.

"O que mais impressionou o nosso júri foi a forma como a cinematografia de Ava Ferrera eleva um gesto simples — a produção de sidra — a um diálogo visual entre passado e presente. O seu domínio da cor, da composição e da luz natural transforma cada plano em algo vívido e contemplativo. As imagens do oceano, os tons saturados e os planos de detalhe criam um mundo sensorial onde a tradição continua a respirar. O filme mereceu o Prémio de Melhor Cinematografia nos Berlin Short Film Awards com total distinção", refere uma nota enviada.

'Echoes of the Past' (Ecos do Passado) é uma curta-metragem documental que explora memória, herança e continuidade através do retrato de uma tradição artesanal em vias de desaparecimento na ilha da Madeira. O filme distingue-se pela sua cinematografia táctil, pelo uso pictórico da luz natural e pela observação íntima do gesto humano, da paisagem e do tempo.

Sobre Ava Ferrera

Ava Ferrera é uma realizadora e argumentista independente premiada, baseada na ilha da Madeira, Portugal. Conhecida por uma linguagem cinematográfica evocativa, visualmente rigorosa e emocionalmente precisa, o seu trabalho move-se entre o documentário e a ficção, com particular atenção à atmosfera, à memória e à vida interior das personagens.

'Echoes of the Past' soma agora cinco prémios internacionais e nove nomeações em festivais da Europa, dos Estados Unidos e da Ásia, afirmando Ava Ferrera como uma das vozes emergentes mais singulares do cinema de autor contemporâneo.

Encontra-se actualmente em pré-produção de três curtas-metragens de ficção: o terror psicológico The Last Sacrament (com Adriano Martins), o drama noir Moth (com Carolina Andrade) e o thriller psicológico The Crimson Palm (com Monica Rosa e Adriano Martins).

Prémios

Melhor Documentário — Casablanca Independent Film Festival (Índia)

Melhor Cinematografia — Berlin Short Film Awards (Alemanha)

Prémio de Ouro para Melhor Curta-Metragem Documental — Hollywood Gold Awards (Los Angeles, EUA)

Melhor Curta-Metragem Documental — Paris Film Awards (França)

Melhor Curta-Metragem Documental — Florence Film Awards (Itália)

Nomeações

Melhor Realização — London Indie Film Festival (Reino Unido)

Melhor Curta-Metragem Documental

Tokyo International Short Film Festival (Japão)

Seoul International Short Film Festival (Coreia do Sul)

Rome Prisma Film Awards (Itália)

RED Movie Awards – Reims Excellence Director (França)

Berlin Short Film Awards (Alemanha)

London Indie Film Festival (Reino Unido)

East Village New York Film Festival (EUA)