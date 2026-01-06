Ver bem é viver melhor: quando foi a última vez que fez um exame à vista?

A visão desempenha um papel fundamental na nossa qualidade de vida, mas muitas vezes só lhe damos atenção quando os problemas já interferem no dia-a-dia. Dores de cabeça frequentes, cansaço visual ou dificuldades de concentração podem ser sinais de alerta. Um exame visual regular é essencial para detectar precocemente alterações na visão e garantir o bem-estar de toda a família.

No caso das crianças, o desafio é ainda maior. Muitas não conseguem explicar o que sentem ou nem se apercebem de que não estão a ver bem. Cabe aos pais e educadores estarem atentos a pequenos sinais no comportamento e no rendimento escolar. Já nos adultos, o ritmo acelerado, o uso prolongado de ecrãs e o envelhecimento natural da visão tornam os exames visuais ainda mais importantes.

Pequena autoavaliação: será que precisa de um exame à vista?

Para crianças (observado pelos pais):

Aproxima-se muito da televisão, tablet ou livros? Fecha ou tapa um dos olhos para ver melhor? Queixa-se de dores de cabeça ou de olhos cansados? Tem dificuldades na leitura ou na escola? Esfrega frequentemente os olhos ou pisca em excesso?

Para adultos:

Sente a vista cansada ao fim do dia? Tem dores de cabeça frequentes, especialmente após usar ecrãs? Nota visão desfocada ao perto ou ao longe? Tem dificuldade em conduzir à noite ou com pouca luz? Já passaram mais de dois anos desde o seu último exame visual?

Se respondeu ‘sim’ a uma ou mais perguntas, é aconselhável marcar um exame da vista.

