Presidente da Liga perspectiva 2026 de transformação para melhor no futebol profissional

O presidente da Liga de clubes disse hoje acreditar que 2026 será o ano da transformação "para melhor da indústria do futebol profissional português", apelando ao desportivismo e à união de esforços das equipas nacionais.

"Um ano que finda, um ano que começa. Para nós, no futebol, já é tradição começar o ano com a disputa do título de Campeão de Inverno. Lá estaremos em Leiria para vos acolher, na primeira semana completa de 2026", começou por escrever Reinaldo Teixeira na sua página oficial no Facebook, aludindo à 'final four' da Taça da Liga.

Eleito presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) em abril, o dirigente acredita que 2026 será o "ano da transformação - para melhor - da indústria do futebol profissional português".

Como votos para o próximo ano, Reinaldo Teixeira pediu que "as rivalidades sejam honradas com desportivismo" e que "os erros sejam tolerados ou assumidos com dignidade e decência cívica".

"Que as causas comuns nos façam unir esforços [e] que seja um ano em que o futebol encante e não divida", concluiu.