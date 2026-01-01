Marcelo confia que o país terá futuro melhor com "soluções e pessoas novas"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou hoje confiar que Portugal terá um futuro melhor, com "soluções e pessoas novas", fazendo alusão a próximas escolhas eleitorais dos portugueses.

Na sua última mensagem de Ano Novo como chefe de Estado, a partir do Palácio de Belém, Marcelo Rebelo de Sousa fez votos de um 2026 com melhorias em vários setores, "com ideias, soluções e pessoas novas", referindo que "é essa a natureza e a força da democracia".

A menos de três semanas das eleições presidenciais de 18 de janeiro, o Presidente da República afirmou que "o povo escolhe livremente o que quer e quem quer para o futuro, com a esperança de que seja diferente e melhor do que o passado" em termos de "ideias, soluções e pessoas", e manifestou a certeza de que o país terá "melhor futuro do que passado".