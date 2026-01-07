Neve afecta aeroportos de Paris com cancelamentos de voos incluindo em Portugal

Os aeroportos de Paris estão hoje de manhã com constrangimentos devido à neve tendo sido registados cerca de uma centena de cancelamentos, incluindo nos aeroportos portugueses.

Nos aeroportos de Lisboa e do Porto, foram registados sete cancelamentos de e para o aeroporto de Orly, em Paris, cinco no da capital e dois no Sá Carneiro.

O ministro dos Transportes francês, Philippe Tabarot, adiantou no canal de televisão privado CNews que cerca de 100 voos foram cancelados hoje de manhã nos aeroportos de Roissy Charles-de-Gaulle e Orly, em Paris, devido à neve.

O ministro pediu ainda "vigilância" em "todo o país" devido à neve e ao gelo que estão a afetar o norte e o oeste de França.

Philippe Tabarot já tinha avançado na terça-feira que devido ao mau tempo, as companhias aéreas iam cancelar parte dos seus voos previstos para hoje de manhã nos aeroportos de Paris.

Estes cancelamentos são necessários para fazer as operações de limpeza de neve nas pistas e de gelo nos aviões e irão afetar cerca de 40% dos movimentos previstos até às 13:00 (hora de Lisboa) nos aeroportos parisienses.

O ministro "aconselhou fortemente" a que as pessoas evitem hoje qualquer deslocação por estrada na região de Paris, devido às abundantes quedas de neve previstas.

O Météo France colocou trinta e oito distritos da França continental em alerta de vigilância máxima para a neve e gelo durante o dia de hoje.

Na terça-feira de manhã, três pessoas morreram em dois acidentes relacionados com o gelo no sudoeste de França, duas delas numa colisão que envolveu dois autocarros e vários veículos na autoestrada A63, segundo as autoridades, que informaram que os acidentes deixaram também quatro feridos, dois em estado crítico e dois em estado menos grave.

Uma das pessoas feridas é uma cidadã portuguesa e foi transportada para o hospital de Dax para uma intervenção cirúrgica, disse à Lusa na terça-feira fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros.