Neve nas previsões para o Dia de Reis na Madeira

De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta terça-feira, 6 de Janeiro, o dia será marcado por céu geralmente muito nublado na Madeira, embora com boas abertas na vertente Sul da ilha.

Estão também previstos aguaceiros em geral fracos na vertente Norte e nas terras altas, podendo ocorrer queda de neve nos pontos mais elevados da ilha.

O vento soprará moderado a forte de Nordeste (25 a 40 km/h), sendo fraco a moderado, até 25 km/h, na vertente Sul.

No Funchal, o cenário será de períodos de céu muito nublado, com possibilidade de aguaceiros fracos. O vento será fraco, inferior a 15 km/h.

Quanto às temperaturas, os termómetros irão variar entre os 14 e os 18ºC no Funchal e entre os 14 a 18ºC no Porto Santo.

No que diz respeito ao estado do mar, na costa Norte são esperadas ondas de Norte/ Nordeste entre 3,5 e 4,5 metros, diminuindo gradualmente para 2,5 a 3 metros a partir da tarde. Já na costa Sul, as ondas do quadrante sul variarão entre 1 e 2 metros.

A temperatura da água do mar deverá situar-se entre os 18 e os 20ºC.