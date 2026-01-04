Problema técnico nos aeroportos da Grécia causa atrasos e adiamentos de voos

Um problema técnico nos aeroportos da Grécia impediu que aviões aterrassem e descolassem durante pelo menos duas horas deste domingo, causando atrasos ou adiamentos de voos, informou a emissora pública grega ERT.

"A partir das 09:00 [07:00 em Lisboa] da manhã de domingo, nenhum avião conseguiu pousar ou descolar dos aeroportos gregos", segundo a ERT.

Segundo a assessoria de imprensa do Aeroporto Eleftherios Venizelos, o principal de Atenas, a capital, "a aviação civil grega está em processo de resolução do problema, que ocorreu em todos os aeroportos do país".

Nos primeiros onze meses de 2025, passaram 31,6 milhões de passageiros pelo Aeroporto Eleftherios Venizelos, de acordo com a mesma fonte.

A ERT noticiou que, por volta das 12:45 [10:45 em Lisboa], foram feitos anúncios no Aeroporto Eleftherios Venizelos informando sobre a retomada de alguns voos.

"Parece haver uma recuperação gradual do problema", confirmou a assessoria de imprensa do aeroporto, citada pela agência de notícias AFP.

De acordo com a mesma fonte, a maioria dos aviões com destino a aeroportos gregos teve que ser desviada para aeroportos na vizinha Turquia.

Segundo informações recolhidas pela ERT, o problema estará relacionado com "frequências no espaço aéreo grego" e a aviação civil grega está a trabalhar para resolver a questão.

Os restantes aeroportos do país ainda não divulgaram qualquer informação oficial.