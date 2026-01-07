Incêndio em arrecadação mobilizou bombeiros

Um incêndio ocorrido numa arca frigorífica de uma arrecadação ontem à noite no Caminho do Laranjal Pequeno, em Santo António, mobilizou mais de uma dezena de bombeiros.

O alerta foi dado perto das 22h50, tendo os Bombeiros Sapadores do Funchal mobilizado 3 meios e 11 elementos da corporação para o local nas zonas altas daquela freguesia do Funchal.

O incêndio acabou por ser controlado com um extintor e a ventilação do espaço ajudou a dissipar o fumo acumulado.