Um ferido e um desaparecido portugueses no incêndio na Suíça

Uma mulher de nacionalidade portuguesa está entre os feridos do incêndio num bar da estância de ski de Crans Montana, na Suíça, existindo ainda uma outra desaparecida, avançou à Lusa o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

Fonte oficial do MNE indicou que ainda se desconhece o estado de saúde da portuguesa ferida, devendo durante a tarde obter-se mais detalhes.

A mesma fonte disse ainda que há outra mulher de nacionalidade portuguesa desaparecida.

Segundo o último balanço da polícia do cantão suíço de Valais, o incêndio num bar da estância de ski de Crans Montana, na Suíça, durante a noite de passagem de ano, provocou cerca de 40 mortos e 115 feridos.