Bombeiros combatem incêndio numa habitação no Caniço
Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz foram mobilizados, esta tarde, para combater um incêndio num apartamento situado na Estrada da Ponta da Oliveira, no Caniço. O alerta foi dado à corporação por volta das 16 horas.
Para o local foram accionadas três viaturas, incluindo uma ambulância, um autotanque e uma viatura de combate a incêndios. A ocorrência obrigou à intervenção no interior do edifício, tendo sido a ventilação do espaço a fase mais demorada da operação.
O incêndio foi controlado pelos operacionais no local e não há registo de feridos.
