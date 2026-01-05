Estreito de Câmara de Lobos acolhe XII edição do 'Cantar as Janeiras'

A Casa do Povo do Estreito de Câmara de Lobos promove, no próximo sábado, 10 de Janeiro, a XII.ª edição do evento 'Cantar as Janeiras', que terá lugar no Mercado Municipal do Estreito de Câmara de Lobos, entre as 20 horas e as 2h da manhã.

De acordo com a nota, a iniciativa inspira-se na tradição portuguesa de 'Cantar as Janeiras', que consiste na formação de grupos de homens e mulheres que percorrem ruas e casas no início do ano, entoando cânticos e desejando um bom ano às populações. O evento tem como objectivo promover o convívio entre famílias, grupos de amigos e instituições, e a participação com ou sem instrumentos musicais.

Realizado desde 2013, o 'Cantar as Janeiras' tem registado um crescimento gradual ao longo das edições, tanto em número de participantes como de visitantes, incluindo fregueses locais e pessoas provenientes de outros pontos da Região.

O programa deste ano inclui as actuações do Grupo de Tocares e Cantares de Músicas Tradicionais do Centro Comunitário Regional, do Grupo de Folclore da Casa do Povo de Santa Cruz, do Grupo Seca Pipas e do artista João Vinagre. Está ainda prevista a distribuição de um bolo-rei com cerca de 60 quilos pelos participantes.

A noite termina com a actuação do DJ Daniel Caires.

À semelhança da edição anterior, o evento contará com um Mercadinho de Natal, onde as Casas do Povo do concelho de Câmara de Lobos e outras associações irão disponibilizar produtos e iguarias típicas das respectivas freguesias.

Este evento conta com o apoio do Governo Regional da Madeira, através da Direcção Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, do Município de Câmara de Lobos e da Junta de Freguesia do Estreito de Câmara de Lobos.